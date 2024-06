Coniugi minacciati con il cacciavite e rinchiusi in camera da letto, ladri in fuga con soldi e un orologio • Terzo Binario News

Momenti di terrore per una coppia, minacciati con il cacciavite dai banditi entrati in casa, poi fuggiti con soldi (mille euro) e un orologio (da seicento euro). La coppia, un 81enne e una 71enne, è stata poi chiusa in camera da letto. Il tutto è avvenuto l’11 giugno alle 22,20 su viale Appio Claudio.

Le due vittime stavano vedendo un film proprio nella loro camera da letto. A un certo punto, sono stati sorpresi da 4-5 individui, che avevano il volto coperto e che indossavano dei guanti. I malviventi hanno minacciato l’uomo e la donna con un cacciavite, intimandogli di consegnare i gioielli che avevano nell’abitazione.

Prelevati il contante e l’orologio, i ladri sono poi fuggiti. Ma prima di andare via, hanno chiuso a chiave la porta della camera dove, all’interno, si trovavano l’81enne e la 71enne. Sulla vicenda indaga la Polizia.