Incidente su Viadotto Giubileo: auto ribaltata, un ferito in codice rosso - Terzo Binario News

Intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’abitacolo, rilievi affidati alla Polizia locale

di Claudio Bellumori

Incidente sul Viadotto del Giubileo del 2000, all’altezza del chilometro 13,200, direzione Roma. Per cause in corso di accertamento si è verificato lo scontro tra una Toyota Yaris – ribaltata – e una Bmw. Un uomo di 35 anni è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, una donna di 36 anni è stata soccorsa in codice verde al San Pietro Fatenebenefratelli. L’episodio è avvenuto alle 18,30 di lunedì 31 agosto.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco con due squadre – Monte Mario (8 A) e Nomentano (6 A) – per estrarre il conducente del veicolo dall’abitacolo.

Sul posto gli agenti della Polizia locale Gruppo XV Cassia: ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro. La strada è rimasta chiusa fino alle 21,50.

Foto Facebook Adriano B.F.