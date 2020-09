Spinaceto: fa incetta di salmone ma non paga - Terzo Binario News

Ha fatto incetta di salmone – valore totale 30 euro – che ha provato a nascondere per eludere i controlli. Ma il tentativo non è andato a buon fine: un 30enne italiano, originario di Caserta, è stato arrestato per rapina impropria. L’episodio è accaduto alle 19 di lunedì 31 agosto su viale Eroi di Rodi.

Insieme alla vigilanza sono intervenuti anche gli agenti del commissariato Spinaceto. Il giovane ha cercato di opporre resistenza ma senza successo.