Incidente mortale alla Marcigliana: perde la vita un centauro 53enne - Terzo Binario News

Incidente con esito mortale autocarro/motoveicolo, intervento della Polizia Locale.

Questa mattina , intorno alle 7.30, gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti in Via Salaria, all’intersezione con via Angelo Banti, per un incidente con esito mortale , che ha visto coinvolti un mezzo fiat iveco e una honda vision.

Il conducente del motoveicolo, un uomo italiano di 53 anni , è deceduto sul posto. Il conducente dell’autocarro, un uomo originario delle Isole di Capoverde di 29 anni, si è fermato a prestare soccorso.

Gli agenti, che hanno posto sotto sequestro i veicoli coinvolti , stanno procedendo con gli accertamenti di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.