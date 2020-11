Incidente in via Nomentana: morta 53enne - Terzo Binario News

Incidente in via Nomentana, altezza civico 151, tra i Comuni di Mentana e Monterotondo. Una donna di 53 anni, Stefania Cola, è morta nel pomeriggio di sabato 28 novembre. La vittima era a bordo di una Harley Davidson: per cause in corso ci accertamento ha impattato contro una Fiat Punto, condotta da un 58enne. Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo alla motociclista, deceduta poco dopo il trasporto in ospedale.

Sul posto i carabinieri. I due mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro. La salma è stata traslata al Policlinico Umberto I.