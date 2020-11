Incendio a Ostia. Il rogo – divampato per cause in corso di accertamento – ha interessato quattro cassonetti in via Costanzo Casana e uno su via dell’Idroscalo. L’episodio è avvenuto alle 18,30 di sabato 28 novembre.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale.

c.b.