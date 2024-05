Incidente in via Carmelo Bene: auto investe bambino di 12 anni • Terzo Binario News

Il minore accompagnato in ospedale (inizialmente in codice rosso, poi il triage è declassato a codice giallo)

Incidente in via Carmelo Bene, all’altezza del civico 320. Una Renault Clio, condotta da un italiano di 34 anni, intorno alle 19,30 di lunedì 13 maggio ha investito un bambino di 12 anni, che è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli (inizialmente è stato condotto in codice rosso, poi il triage è declassato a giallo). Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il minore stesse attraversando fuori dalle strisce pedonali, davanti a un autobus in fermata. La persona a bordo dell’automobile si è subito fermata a prestare soccorso.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo III Nomentano.

c.b.