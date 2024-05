Catena di supermercati di Roma assume nelle nuove sedi: la ricerca per addetti di reparto • Terzo Binario News

Due nuove attività commerciali alimentari stanno per aprire nella Capitale in altrettante zone a Est e Sud di della città. Si tratta di supermercati della Grande Distribuzione Organizzata, alla ricerca di numerose figure professionale indispensabili da assumere per poter tagliare il nastro degli esercizi.

Una grande opportunità di lavoro si è aperta a Roma nella settore della Grande Distribuzione Organizzata, per l’avvio di due nuovi supermercati. Il primo sta per tagliare il nastro a Via Pietro Fumaroli, in uno dei quadranti maggiormente abitata della Capitale tra i quartieri Quarticciolo, Tor Sapienza e l’Alessandrino; mentre l’atro aprirà nel quartiere Spinaceto, la popolosa frazione del Municipio Roma IX.

Circa 50 sono le figure professionali ricercate in questa fase, in cui l’azienda della GDO sta assumendo essenzialmente gli addetti dei vari reparti per le inaugurazioni imminenti a giugno e settembre 2024. Dal fresco, alla gastronomia e macelleria, fino all’ortofrutta e il banco del pane, tutti i reparti sono al momento scoperti, mentre è in corso anche la selezione di cassiere e cassieri e persone che si occuperanno degli scaffali.

Per tutte le mansioni il candidato ideale sarà quello con un minimo di esperienza precedente in ruoli simili, e che possa spostarsi autonomamente nei luoghi di lavoro.

Richiesta anche la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi, per un impegno complessivo settimanale di 24 ore. Nella prima fase di inserimento la risorsa riceverà una formazione specifica presso una delle sedi della catena di supermercati già operativa tra le sedi della Capitale.

Per candidarsi ad una delle posizioni aperte, la propria domanda con il Curriculum Vitae dovrà essere inviato esclusivamente online, tramite il sito dell’agenzia incaricata della preselezione delle nuove risorse

https://www.manpower.it/it/trova-lavoro/citta/roma