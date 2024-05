Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer • Terzo Binario News

La figlia Bianca: “Nell’ultimo mese la tomba vandalizzata due volte: vasi distrutti, fiori buttati, aiuole calpestate. Atto vigliacco e ignobile”

Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer, storico segretario del Partito comunista italiano. Il fatto è accaduto a Roma, nel cimitero di Prima Porta. A denunciarlo, su Instagram, è la figlia Bianca: “Nei quarant’anni dalla morte di papà la sua tomba è sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo – scrive – sempre stato per noi figli un grande conforto. Nell’ultimo mese la tomba è stata per due volte vandalizzata da qualcuno (una o più persone): vasi distrutti, fiori buttati e aiuole calpestate. Un atto vigliacco e ignobile”.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, parla di un barbaro atto di inciviltà. E prosegue: “Sono uomini come lui che hanno rafforzato lo spirito democratico e unitario della Costituzione oltre ad essere stato protagonista di una stagione di battaglie e di conquiste fondamentali nella storia di questo Paese. Ho chiesto ad Ama di verificare quanto accaduto e valutare l’entità dei danni”.

Sulla vicenda interviene pure Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio: “Vandalizzare una tomba rappresenta un gesto vile e ignobile. Chi ha danneggiato il sepolcro di Enrico Berlinguer ha compiuto un atto miserabile. A nome di tutta la Giunta regionale del Lazio condanno una simile barbarie ed esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’amministrazione alla figlia Bianca e a tutta la famiglia Berlinguer. Da giorni assistiamo a gesti inqualificabili, come le minacce alla senatrice Liliana Segre, al sindaco Roberto Gualtieri e al presidente del VI Municipio Nicola Franco. Viviamo un clima pesante. Rinnovo l’appello affinché la dialettica politica, soprattutto in campagna elettorale, avvenga sempre nel rispetto delle opinioni altrui, affinché il confronto democratico sia svolga sempre nel rispetto delle idee altrui e delle persone, mettendo da parte ogni forma di odio”.