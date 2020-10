Incidente al Nuovo Salario, due feriti - Terzo Binario News

Incidente al Nuovo Salario. Per cause in corso di accertamento, mercoledì 30 settembre alle 23,15 si è verificato un sinistro stradale che ha coinvolto una Alfa Romeo 147, una Peugeot 307 e una Renault Kadkjar. Il tutto è avvenuto in via Monte Cervialto, altezza via Filippo Antonio Gualterio.

Nell’impatto sono rimasti feriti il conducente della Peugeot (nato nel 1977) e il passeggero: il primo è stato accompagnato in codice 4 al Sant’Andrea e il secondo in codice 3 al Bambino Gesù.

Rilievi affidati alla Polizia locale Gruppo III Nomentano.

Foto Facebook Reporter Montesacro