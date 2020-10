Precipita dal tetto del capannone, morto 42enne - Terzo Binario News

Tragico incidente sul lavoro in via Adolfo Consolini, nella zona di Tivoli Terme. Un 42enne è morto giovedì 30 settembre: l’uomo è precipitato da un altezza di circa dieci metri. Per lui non c’è stato niente da fare.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima stava sistemando il tetto di un capannone. A un certo punto, una lastra ha ceduto.

La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sul posto la Polizia Scientifica e gli agenti del commissariato di zona.