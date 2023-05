Incidente a Cerveteri: grave donna, bambina di 2 anni elitrasportata al Gemelli • Terzo Binario News

Incidente a Cerveteri. L’episodio è avvenuto in via di Zambra intorno alle 12,30 di oggi, martedì 30 maggio.

Secondo quanto appreso, risulterebbero due le vetture coinvolte. Una 42enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, una 47enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Padre Pio di Bracciano, mentre una bambina di due anni è stata elitrasportata in codice giallo al Gemelli.

Sul posto il personale del 118 di Ladispoli e i Vigili del Fuoco di Cerveteri. Da chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Luigino Bucchi, consigliere comunale cerite di Fratelli d’Italia, sui social sbotta: “Sarà ora di passare dalle parole ai fatti e istallare dossi artificiali per garantire una maggiore sicurezza a tutti?”

Foto Facebook Luigino Bucchi