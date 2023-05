Bagno di notte nel circolo chiuso, denunciati sette giovani romani • Terzo Binario News

La scorsa sera, 7 giovani romani di età compresa tra i 16 e 21 anni, hanno scavalcato la recinzione di un circolo sportivo di via del Frantoio, a quell’ora già chiuso, e una volta al suo interno si sono tuffati in piscina. La bravata dei giovani non è passata inosservata agli occhi elettronici della video sorveglianza presente all’interno del centro sportivo.

E’ scattato subito l’allarme al 112 e successivamente la centrale operativa dei Carabinieri di Roma ha inviato sul posto una gazzella del Nucleo Radiomobile.

I giovani sono stati sorpresi ancora al suo interno intenti a tuffarsi, poi una volta identificati sono stati tutti denunciati a piede libero per invasione di terreni o edifici.

