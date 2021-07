Incendio vicino al centro vaccinale di Rignano: struttura evacuata, domani apertura a rischio - Terzo Binario News

La Asl Roma 4 ringrazia i pompieri

Si è verificato nel tardo pomeriggio un incendio a pochi metri dal centro vaccinale di Rignano Montelarco. Le fiamme sono arrivate a pochi centimetri dalla struttura costringendo il personale e l’utenza alla fuga.

Per fortuna il centro vaccinale è salvo, pochi minuti il personale Asl è entrato con il sindaco di Rignano per visionare gli eventuali danni, che non si sono verificati.

Il merito del salvataggio va al vigile del fuoco che da solo ha spento l’intero incendio che stava per divorare la struttura. A lui, al suo coraggio e alla determinazione e prontezza vanno i nostri più sinceri ringraziamenti, davvero di cuore. Volevamo sinceramente ringraziare quest’uomo che da solo ha salvato tutto. Sembra abiti vicino al punto vaccinale.

Ora tutto intorno è bruciato e l’aria irrespirabile, l’azienda valuterà nel corso della notte se sarà opportuno chiudere il punto vaccinale domani mattina, in tal caso ne verrà data tempestiva comunicazione. Sono accorsi sul posto le forze dell’ordine per valutare se l’incendio ha avuto origine dolosa.