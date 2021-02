Incendio a Ostia: fiamme nello stabilimento balneare - Terzo Binario News

Incendio a Ostia. La sala operativa del Comando di Roma ha inviato alle 7,24 di lunedì 22 febbraio una Squadra VVF 13/A con il supporto di due Autobotti all’altezza del Lungomare Amerigo Vespucci, civico 180, presso lo stabilimento Oasi Beach.

Il rogo ha interessato una struttura in legno adibita a magazzino per attrezzature relative a sport acquatici, canoe, tavole da surf. Inoltre le fiamme hanno avvolto un piccolo locale utilizzato come ufficio. Non ci sono state persone coinvolte. Sul posto anche le forze dell’ordine.