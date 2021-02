"Subito un pronto soccorso pediatrico": raccolta firme a Torrenova - Terzo Binario News

Raccolta firme nel Municipio VI. Una iniziativa che, a detta degli organizzatori, sta riscuotendo adesioni. “Abbiamo deciso di impegnarci in questa raccolta firme per chiedere l’istituzione di un pronto soccorso pediatrico nel nostro municipio che attualmente conta quasi 300mila abitanti”. Così l’Associazione Agorà (Barbara Del Bello, Emanuele Licopodio) in merito all’iniziativa andata in scena stamani a Torrenova.

“Sono presenti due ospedali entrambi con Pronto Soccorso ma attualmente manca l’area del pediatrico, pertanto abbiamo ritenuto necessario intraprendere questa battaglia al fianco dei tanti cittadini che stanno rispondendo numerosi”.