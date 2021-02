Raduno di spider a Roma Nord - Terzo Binario News

Raduno di spider a Roma Nord. Oltre centocinquanta auto d’epoca, tra cui numerosi cabriolet, sono stati ieri mattina, in via Cassia 2069 (zona Olgiata). Il tutto per il quarto appuntamento con le Auto Storiche. L’evento è stato promosso nel XV Municipio dall’imprenditrice Valeria Velo, titolare dell’Autoscuola Farnese. All’appuntamento hanno collaborato il Circolo Legendary Classic Cars Bracciano e la Carrozzeria Cesaroni.

Una giornata di festa al Raduno di spider

Una giornata di sole, di festa e di divertimento: non poteva essere diversamente. All’evento ha aderito per la prima volta anche il Duetto Club Italia, che ha deliziato con i suoi magnifici Spider il pubblico intervenuto numeroso.

Il raduno di auto storiche

“Il raduno di Auto Storiche è un evento ideato per incentivare e rimotivare, dopo le drastiche chiusure per il contenimento del Covid, i commercianti di Roma nord, quelli che hanno la propria attività lavorativa nel quadrante Cassia Tomba di Nerone, Giustiniana, La Storta, Isola Farnese, Cerquetta e Olgiata – ha spiegato l’imprenditrice Velo, attivista instancabile sul territorio – c’è tanta voglia di ‘ben-essere’ inteso come voglia di socialità tra i cittadini romani, i commercianti e gli imprenditori, c’è voglia di ripartire con il lavoro per lasciarsi alle spalle la crisi economica”.

“L’incontro con le auto storiche – ha continuato – diventerà presto un evento che, ogni terza domenica del mese, si terrà anche in altri quadranti di Roma, perché stiamo ricevendo sempre più adesioni e richieste per partecipare, non soltanto con le macchine, ma anche con le moto d’epoca, da ogni parte d’Italia”.

Era presente, al raduno di spider, all’incontro l’europarlamentare Simona Baldassarre che ha sottolineato come “la passione per i motori, per la meccanica e la tecnologia Made in Italy, sia un volano ideale per far ripartire l’Italia e tutta l’economia. Queste iniziative all’aperto – ha detto l’onorevole Baldassarre – sono il trait d’union ideale per riappropriarsi, in totale sicurezza, del nostro vivere la socialità che è fondamentale per tutti”.