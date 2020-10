Incendio in via Roccabruna: auto a fuoco, danneggiati fili elettrici e tubature - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio in via Roccabruna, all’altezza del civico 122. Intorno alle una di venerdì 23 ottobre – per cause in corso di accertamento – le fiamme sono divampate da una Lancia Delta e hanno raggiunto anche cinque vetture posteggiate nelle vicinanze

Non solo: il rogo ha danneggiato il contatore di luce e gas posizionato sul muro di cinta di un villino. Non ci sono stati feriti né intossicati. Inoltre, secondo quanto riferito a Terzo Binario, non sono presenti nell’area nemmeno telecamere.

Sul posto i Vigili del fuoco, gli agenti del commissariato Aurelio, personale di Acea e Italgas: questi ultimi hanno proceduto alla sospensione di energia elettrica e del gas, poiché sono stati ‘lesionati’ sia fili elettrici che tubature.