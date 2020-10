Spari ad Acilia: ferito 44enne - Terzo Binario News

Stava camminando in strada. Nei pressi della propria abitazione è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco al fianco sinistro. Vittima un 44enne romano, con precedenti: l’uomo si è rifugiato in un appartamento vicino, in attesa del 118 che lo ha trasportato all’ospedale San Camillo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il tutto è accaduto alle 19 di giovedì 22 ottobre, in zona Acilia.

A fare fuoco, secondo una prima ricostruzione, un individuo con il volto travisato dal casco che è poi fuggito a bordo di un motoveicolo, sul quale lo attendeva un complice. Sul posto i carabinieri della stazione locale e i militari dell’Arma di Ostia, per i primi rilievi del caso.

c.b.