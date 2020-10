Incendio sulla Braccianese: autocarro a fuoco - Terzo Binario News

Incendio sulla Braccianese Claudia. Un autocarro è stato avvolto dalle fiamme: è quanto accaduto giovedì 22 ottobre alle 21,30 all’altezza del chilometro 20,300.

Il conducente del mezzo adibito al trasporto di cavalli, durante il tragitto, si è accorto che dal vano motore fuoriusciva fumo. Così ha accostato il veicolo a bordo strada e immediatamente ha tentato di estinguere il rogo, che nel frattempo si era sviluppato sul cofano e si stava propagando sia verso la cabina di guida che lungo parte del cassone.

Per fortuna il furgone non trasportava animali. I pompieri di Bracciano hanno provveduto a domare il fuoco, evitando che l’autoveicolo subisse ulteriori danni. Dopodiché hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.