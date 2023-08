Incendio in via della Mortella a Cerveteri, lo spegne la ProCiv • Terzo Binario News

Cade un grosso ramo sulla Settevene Palo nuova a Cerveteri, intervento della ProCiv comunale

Non solo maltempo, ma anche incendi nella giornata di oggi, lunedì 28 agosto, per il Gruppo Comunale di Protezione Civile, che pochi minuti fa è intervenuto per domare un incendio sviluppatosi in Via della Mortella a Cerveteri.

Fiamme spente e rese innocue, grazie ad un eccellente lavoro che ha visto i soccorritori arrivare con immediatezza sul posto e che in caso avverso avrebbero potuto portare conseguenze ben più gravi nel territorio