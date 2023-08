Grosso ramo sulla Settevene Palo nuova a Cerveteri, intervento della ProCiv • Terzo Binario News

Mattinata di interventi per la Protezione Civile Comunale di Cerveteri, che con i suoi infaticabili volontari si muove sotto la direzione del Responsabile Renato Bisegni.

Dopo l’intervento di Campo di mare, secondo intervento in Via Settevene Palo Nuova, vicino l’Istituto Enrico Mattei, dove sono intervenuti per il taglio e la rimozione di un grosso ramo caduto sulla strada. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per la viabilità.

Il maltempo aveva annunciato il proprio arrivo anche nel Centro Italia, e questa mattina già si è iniziato a far sentire.