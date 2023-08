Federico Gerolin di Cerveteri è il modello d’Italia 2023 • Terzo Binario News

Pubblichiamo il lungo messaggio che Federico Gerolin di Cerveteri ha scritto sui social, per ringraziare amici e collaboratori per la conquista del titolo di Modello d’Italia 2023

“Da dove inizio ?

Non so bho proviamo a tornare ad un anno fa, quando ero un ragazzo introversissimo e non riuscivo a far emergere le qualità che una persona sola notó… e che non pensavo di avere.

Dopo un anno posso dire che questa persona è riuscita a far emergere la bella persona che sono e che non sapevo ci fosse dentro di me, ha tirato fuori qualità che sono state offuscate, dall’insicurezza provocata dagli infortuni sul campo di calcio e di pallavolo (sport che amo alla follia). Mi ha preso per mano e pian piano passo dopo passo ha messo sicurezza dentro di me facendomi ricredere in me stesso.

L’anno scorso sono rientrato nelle finali del concorso senza saper ne sfilare ne posare, ora so fare tutto questo con molta sicurezza, ovviamente ancora c’è molto da imparare!

Quest’anno al concorso non credevo di poter ambire ad una fascia nazionale, infatti ero andato soltanto per conoscere nuove persone e perché un mio amico partecipava. Nelle prime prove dello spettacolo mi rendo conto di saper e sicurezza, sicurezza che questa persona è riuscita a far riemergere in un ragazzo pieno di paure. Non smetterò mai di ringraziarti per quello che hai fatto per me!

Grazie @lambi76 ti voglio tanto bene.

A proposito di ringraziamenti, devo ringraziare un paese intero,

GRAZIE CERVETERI per il supporto che mi avete mostrato, ho cercato di portare un po di Cerveteri in uno dei concorsi più importanti d’Italia.

Spero di aver reso orgogliosi tutti i cervetrani .

P.S. Non sarà un punto di arrivo ma solo una spinta per arrivare all’obbiettivo finale.

L’ETRUSCO”