 Incendio in via Betti a Civitavecchia, evacuazione temporanea del palazzo • Terzo Binario News

Incendio in via Betti a Civitavecchia, evacuazione temporanea del palazzo

Mar 25, 2026 | Civitavecchia, Cronaca, Vigili del Fuoco

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Stamani intorno alle 8.10 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono accorsi in via Lorenzo Betti per incendio appartamento.

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Gli uomini della Bonifazi sono giunti rapidamente sul posto con: l’equipaggio della 17A, autobotte AB17 e autoscala AS17.

Visto l’ingente quantitativo di fumo si è resa necessaria una temporanea evacuazione dello stabile, fino a pericolo cessato.

Rapida è stata l’azione di spegnimento, mdma parte dei Vvf,lche ha scongiurato l’interessamento dell’intero appartamento o peggio degli alloggi adiacenti.

Non si è registrato nessun ferito.

Presente sul posto il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine.