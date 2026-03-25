Incendio in via Betti a Civitavecchia, evacuazione temporanea del palazzo • Terzo Binario News

Stamani intorno alle 8.10 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono accorsi in via Lorenzo Betti per incendio appartamento.
Gli uomini della Bonifazi sono giunti rapidamente sul posto con: l’equipaggio della 17A, autobotte AB17 e autoscala AS17.
Visto l’ingente quantitativo di fumo si è resa necessaria una temporanea evacuazione dello stabile, fino a pericolo cessato.
Rapida è stata l’azione di spegnimento, mdma parte dei Vvf,lche ha scongiurato l’interessamento dell’intero appartamento o peggio degli alloggi adiacenti.
Non si è registrato nessun ferito.
Presente sul posto il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine.