Impianti termici: accordo tra Comune di Civitavecchia e Città Metro per controlli più efficienti e servizi digitalizzati • Terzo Binario News

Il Comune informa che, con la Delibera di Giunta Municipale n.33 del 19 febbraio 2026, è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con la Città metropolitana di Roma Capitale per la gestione coordinata delle attività di controllo sugli impianti termici.

L’accordo nasce con l’obiettivo di garantire maggiore semplificazione, trasparenza e snellimento delle procedure amministrative, attraverso una gestione condivisa delle attività di accertamento e di ispezione sugli impianti termici e di climatizzazione presenti sul territorio comunale.

Le verifiche sugli impianti, previste dalla normativa vigente, sono finalizzate a garantire l’efficienza energetica, la tutela dell’ambiente attraverso il controllo delle emissioni e la sicurezza degli impianti, prevenendo guasti e incidenti.

A partire dal 2 aprile 2026, la gestione operativa delle attività relative agli impianti termici nel Comune di Civitavecchia sarà affidata alla Città metropolitana di Roma Capitale, che provvederà in particolare ad istituire e gestire il catasto degli impianti termici sulla piattaforma dedicata, accreditando ed amministrando l’elenco dei manutentori, predisponendo la modulistica conforme alla normativa vigente e curando la gestione documentale, emettendo ed incassando i bollini telematici (bollino blu) tramite il sistema PagoPA e, infine, archiviando i Rapporti di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE).

Dal punto di vista operativo, i manutentori incaricati dovranno caricare i Rapporti di Controllo direttamente sulla piattaforma al momento dell’acquisto del bollino telematico, secondo quanto previsto dal regolamento metropolitano, in attesa dell’approvazione del regolamento comunale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali all’indirizzo e-mail:

lavoripubblici@comune.civitavecchia.rm.it

L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso una gestione più efficiente e moderna dei servizi, con benefici diretti per i cittadini, per l’ambiente e per la sicurezza del territorio.