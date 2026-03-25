Pasqua Cna, uova e colombe come opere d’arte: novità gusto gin tonic, caramello salato, cookies o ripiene • Terzo Binario News

Di sicuro, prodotti così non li ha mai visti nessuno. La Pasqua artigianale 2026 dei forni e delle pasticcerie associate alla Cna, presenti in tutta la Tuscia, ha in serbo, o meglio in forno, tante novità. “A livello estetico certo, perché la presentazione deve essere una gioia degli occhi, ma dopo anche e soprattutto per il palato. E in questo – commenta Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia – gli artigiani sono imbattibili”.

Novità e sorprese: vedere e gustare per credere. Si parte da Corchiano, dove l’estro creativo di Monia Achille della Pasticceria e cioccolateria Isanti non si fa mai pregare. Ecco una rapida carrellata delle sue uova: torta della nonna, caramello & popcorn, cheesekake, cookies al cioccolato fondente. Non basta? Avanti con gin tonic artigianale al cioccolato e Hemingway al rum.

Un salto a Vetralla, dove Cioccolato Frau non è da meno. Le colombe? Ripiene di crema al cioccolato biondo e alla nocciola, per esempio. Le uova? Al cioccolato biondo e arachidi, al lampone, con le nocciole, bigusto, al caramello salato, con i biscotti, alle arachidi. Come contorno coniglietti in cioccolato, pecorelle, ovetti e chi più ne ha più ne metta.

La provincia regala ancora prodotti gustosi. È il caso de L’Arte del pane di Claudio e Sabrina a Bagnoregio. Qui, tra le tante altre cose, al carnet si aggiunge la pastiera e una particolarissima colomba condita con arance, rum e uvetta. Ma è il caso anche della Cioccolateria Santori a Castiglione in Teverina, dove tra una miriade di uova e colombe ha trovato spazio anche un megauovo di cioccolata, prima esposto e poi distribuito ai bambini all’interno di un centro commerciale a Empoli.

Si sbarca infine nel capoluogo. Nel cuore di Viterbo c’è la Pasticceria Garibaldi. Qui vige anche l’uovo a comando, sempre nel segno della qualità: può infatti essere personalizzato a seconda delle necessità. E naturalmente non mancano le colombe classiche o al cioccolato. Oppure l’idea, l’uovo sull’uovo, tutto di cioccolata.

Appena fuori porta del Carmine ecco il regno della Pasticceria Primavera, dove al potere c’è la fantasia. Sono vere e proprie opere di artigianato da gustare, come dimostrano le campane con una colomba all’interno, uova che sembrano sculture in cioccolata, altre dai mille colori. Insomma, ce n’è per tutti.

Dulcis in fundo, è il caso di dire, la Pasticceria Alba in via Garbini. Con il suo piatto forte, la Colombrilla, versione pasquale dell’ormai mitico Pansucchio, che presenta un profumo di rum con le note caramellate e di cacao amaro. L’offerta però anche qui è a 360 gradi, con tutti i prodotti della tradizione e le sue varianti. Una per tutte, la colomba al pistacchio.

“Le immagini danno solo l’idea del gusto che vi aspetta – conclude Lupidi – e sono il frutto di un lavoro che mette insieme ricerca e passione. Un solo consiglio: per non rischiare, fate in fretta a scegliere prima che queste meraviglie finiscano. Ne vale la pena”.