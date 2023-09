Incendio in un garage a Ladispoli: Vigili del Fuoco, 118 e Polizia di Stato sul posto • Terzo Binario News

Quest’oggi i Vigili del fuoco di Cerveteri sono intervenuti in via Palo Laziale per incendio garage. Alle ore 14 circa arrivati sul posto si son trovati un ingente quantitativo di fumo.

Subito cominciata l’opera di spegnimento i Vvf hanno contenuto ed estinto le fiamme sviluppatesi nel garage condominiale da materiali di risulta. Il rapido intervento ha evitato che le fiamme si propagassero agli altri garage dei condomini.

Non si è registrato nessun ferito. Sul posto anche il 118 e la Polizia di Stato.