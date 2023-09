Rinvio Commissione sanità a Cerveteri: l’opposizione dimentica di dire che sullo stesso tema si era riunita pochi giorni fa • Terzo Binario News

Il Sindaco Gubetti: “Rinvio di commissione può accadere, ma gli iter proseguono tutti correttamente”

A seguito del comunicato di una parte dell’opposizione relativo l’annullamento della convocazione della Commissione Sanità, avvenuta per motivi strettamente personali della Presidente, ritengo doveroso fare dei chiarimenti.

Nel comunicato, l’opposizione dimostra di non aver saputo apprezzare l’opportunità di collaborare proposta dalla maggioranza, facendo solamente disinformazione: il Regolamento della Disabilità è infatti già stato portato all’analisi della Commissione e non come atto preconfezionato ma, durante la fase di elaborazione dello stesso, così che potessero essere recepite anche le osservazioni dei membri dell’opposizione.

Questo si sono dimenticati però di raccontarlo ai cittadini, dicono solo che la commissione è stata rinviata, cosa che può accadere, e cercano di usare questa vicenda per creare malumori nella comunità.

La Commissione Sanità si era riunita regolarmente alcuni giorni fa e aveva lavorato alla bozza di regolamento predisposto dall’Assessore ai Servizi Sociali Francesca Badini proprio perché di concerto con la Presidente della commissione sanità la Consigliera Adele Prosperi, e con l’approvazione di tutti i componenti dell’Amministrazione, si era ritenuto fondamentale coinvolgere anche i consiglieri di minoranza dandogli l’opportunità di visionare e proporre modifiche alla bozza di regolamento per la Consulta delle persone con disabilità proprio per l’importanza ed il ruolo delicato che andrebbe a svolgere all’interno della nostra comunità.

Tale documento sta regolarmente seguendo il suo iter procedurale, così da garantire la condivisione delle parti interessate, la sua efficienza e legalità: non c’è nessun ritardo tanto che verrà portato all’approvazione del consiglio comunale per la fine del mese di ottobre.

Non di meno è necessario fare chiarezza, relativamente al servizio OEPAC, illazioni e disinformazioni che non dicono che l’affidamento di tale servizio è avvenuto tramite una Gara Europea con procedura pubblica, al di sopra delle scelte Politiche, indetta dal Comune di Cerveteri insieme a Città metropolitana di Roma Capitale quale stazione unica appaltante.

La cooperativa che ha vinto l’appalto, ha presentato l’offerta più vantaggiosa per i cittadini dimostrando di avere le carte in regola per tale servizio, così come previsto dalla legge; sin dal primo giorno dell’affidamento ha dimostrato efficienza e presenza operativa sul nostro territorio è evidente, che il passaggio di consegne di un servizio così delicato richiede molta attenzione e qualche piccolo assestamento è del tutto fisiologico, così come avviene per ogni subentro di una nuova società per i servizi della città.

La cooperativa ha una sede di riferimento a Roma in via Francesco Antolisei n.25, nonché adesso ha anche una sede operativa ad hoc a Cerveteri in via Piave n.24; appena entrata in servizio la cooperativa Humanitas ha immediatamente provveduto, in ottemperanza alla clausola di salvaguardia sociale, ad offrire la possibilità di reintegro a tutto il personale precedentemente in forza, che però in alcuni casi ha deciso di non usufruire di questa opportunità ed è quindi stato necessario provvedere alla selezione di nuovo personale cosa che ha portato qualche piccolo ritardo nell’erogazione al 100% del servizio ma ha anche portato nuovi posti di lavoro per la nostra comunità, questo i consiglieri di opposizione proprio non l’hanno detto.

Adesso il servizio ha sul territorio di Cerveteri 39 operatori qualificati e copre tutti gli alunni aventi diritto.

A dichiararlo in una nota congiunta il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e l’Assessore alle Politiche sociali Francesca Badini