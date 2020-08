Incendio ad Acilia: distrutte baracche abbandonate, chiusura parziale Roma-Lido - Terzo Binario News

Incendio ad Acilia. Le fiamme – divampate per cause in corso in accertamento – hanno distrutto alcune baracche abbandonate. L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 4 agosto in via Domenico Morelli. Sul posto i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

È poi proseguita per tutta la notte l’opera di bonifica e raffreddamento del rogo di via dell’Ippica, all’incrocio con la via del Mare che ha coinvolto anche il capannone di ceramiche.

Roma-Lido chiusa in parte

In relazione all’incendio di ieri, resta chiusa la Roma-Lido nella tratta Piramide-Acilia. Tra Piramide ed Eur Magliana utilizzabile ,etro B. Tra Eur Magliana e Acilia attivi bus sostitutivi/per la chiusura di via Ostiense non transitano stazioni Casal Bernocchi, Vitinia e Tor di Valle.

E ancora: interruzione parziale ferrovia Roma-Lido Eur Magliana<->Acilia -da e per Casal Bernocchi: utilizzare bus navetta e bus 013 -da e per stazione Tor di Valle: utilizzare metro B e bus 777 -causa chiusura via Ostiense non è possibile servire la stazione di Vitinia.

La situazione del traffico

La Via del Mare è ancora chiusa, per accertamenti tecnici dopo l’incendio, tra via di Mezzocammino e via di Decima. Il traffico è stato deviato su via Ostiense.