Incidente in via Monte Cervialto: scontro auto-scooter: un ferito - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Monte Cervialto, all’altezza del civico 157. Per cause in corso di accertamento – martedì 4 agosto – si è verificato lo scontro tra una Fiat 500 e un Piaggio Nexus. Un uomo è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Sandro Pertini. L’episodio è avvenuto intorno alle 12,30.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale Gruppo Nomentano: ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto Facebook Gruppo Reporter Montesacro