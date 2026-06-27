+++ Triplice omicidio, caccia al killer di Casalotti +++ • Terzo Binario News

Quest’uomo ritratto in foto, la cui divulgazione è stata disposta dalla procura della Repubblica di Roma, è sospettato di essere l’autore del triplice omicidio avvenuto ieri sera a Roma.

L’uomo è stato identificato come Shahadat HOSSAIN, nato in Bangladesh il 10 maggio 1983

Chiunque avesse indicazioni o informazioni utili al rintraccio può contattare l’utenza 3346903295 della Squadra Mobile della questura di Roma.

Le vittime sono tre membri di una famiglia di origine bengalese, molto conosciuta nella comunità locale. Il padre Kamal Uddin, 39 anni, la mamma Jahan Hosne Momotay, 38 anni e la figlioletta Islam Arowa, 8 anni

Il killer non ha risparmiato nemmeno la più piccola. L’arma utilizzata, una mannaia, è stata sequestrata dagli investigatori all’interno dell’appartamento.

Kamal viveva in Italia da circa 15 anni e lavorava in un supermercato della zona. La moglie e la figlia lo avevano raggiunto solo di recente, ricongiungendosi a lui dopo anni di distanza.

Il primogenito, ferito gravemente durante l’aggressione, è riuscito a fuggire dall’abitazione e a chiedere aiuto. Ora è ricoverato al Policlinico Gemelli in prognosi riservata, con politraumi e ferite profonde, ma non sarebbe in pericolo di vita. La sua testimonianza sarà fondamentale per ricostruire l’esatta dinamica della strage.