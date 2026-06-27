Caldo a Civitavecchia, i consigli del Pincio • Terzo Binario News

Misure straordinarie con Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e terzo settore: dal centro di raffrescamento alla telecompagnia, dal trasporto per gli anziani all’accoglienza per chi è senza dimora

Con l’intensificarsi delle ondate di calore, il Comune di Civitavecchia ha attivato anche quest’anno il Piano Caldo, un sistema coordinato di interventi per garantire prevenzione, assistenza e supporto alle persone più vulnerabili.

Il piano nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia e le realtà del volontariato e del terzo settore.

La Croce Rossa Italiana ha messo in campo un Centro di Raffrescamento presso la sede di Viale Matteotti 66/b, aperto nei giorni di allerta arancione e rossa dalle 13 alle 18, affiancato dal potenziamento della telecompagnia rivolta ai cittadini fragili e dalla gestione delle chiamate al numero di pubblica utilità 1520, attivo 24 ore su 24.

A questo si aggiungono una campagna di sensibilizzazione sull’arbovirosi e le unità di strada attive nelle ore più calde, con distribuzione di acqua nelle zone più frequentate.

La Protezione Civile comunale, come previsto dal Piano di Emergenza Comunale, monitora e coordina gli interventi attraverso il Centro Operativo Comunale (COC), in stretto raccordo con il Sindaco, ampliando il presidio già attivo per la prevenzione degli incendi boschivi.

Particolare attenzione è rivolta alla popolazione anziana, con l’apertura pomeridiana dei centri anziani come punti di refrigerio e socialità. Sul versante sociale, il Comune assicura il Pronto Intervento Sociale per le emergenze e le urgenze in collaborazione con la Croce Rossa, il servizio di trasporto e accompagnamento per gli anziani fragili con AGA Coop (333 498 0845), l’accoglienza notturna presso il CAE adiacente alla stazione ferroviaria e, per le persone senza fissa dimora, l’ospitalità nelle ore più calde presso la Casa dell’Amicizia di via Antonio da Sangallo 32, dalle 12 alle 17.

«Il Piano Caldo è prima di tutto un atto di cura verso la nostra comunità — dichiara l’assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni —. Abbiamo costruito una rete che mette al centro le persone più fragili: gli anziani soli, chi vive una difficoltà, chi non ha una casa. Nessuno deve affrontare l’emergenza da solo. Ringrazio gli operatori, i volontari e tutti i partner che ogni giorno rendono possibile questo lavoro.»

«Il Centro Operativo Comunale segue costantemente l’evoluzione delle allerte e coordina gli interventi sul territorio, integrando il presidio già attivo per la prevenzione degli incendi — aggiunge il responsabile della Protezione Civile Valentino Arillo—. Chiediamo ai cittadini di seguire i bollettini e di adottare comportamenti prudenti: la prevenzione resta la nostra prima difesa.»

«La Croce Rossa è al fianco della città con i suoi volontari, dal Centro di Raffrescamento alle unità di strada — sottolinea il presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia Roberto Petteruti—. Essere presenti accanto a chi ha bisogno, soprattutto nelle ore più difficili, è la nostra missione. Invitiamo chiunque si trovi in difficoltà a contattare il numero di pubblica utilità 1520.»

L’Amministrazione invita la cittadinanza a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a prestare attenzione alle indicazioni sanitarie durante i periodi di allerta.