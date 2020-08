Tor di Valle, per un incendio chiuse via del Mare e via Ostiense - Terzo Binario News

Intervento di diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale sulla via del Mare e sull’Ostiense, chiuse in entrambe le direzioni a causa di un incendio avvenuto all’altezza di Tor di Valle.

In direzione Roma via Ostiense è chiusa da via Fiumalbo, via del Mare chiusa da via di Acilia. In direzione Ostia su via del Mare e via Ostiense il traffico è deviato da via dei Cocchieri.

Diversi gli agenti sul posto del IX Gruppo Eur e del X Gruppo Mare della Polizia Locale, con l’impiego di pattuglie provenienti anche dai comandi limitrofi.

Sulla Roma-Lido, causa rogo, circolazione interrotta tratta Piramide-Lido Centro. In corso di attivazione bus sostitutivo Eur Magliana-Lido Centro che non effettua fermate a Tor di Valle-Vitinia-Casal Bernocchi