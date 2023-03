Sei Squadre VV.F. del Comando di Roma stanno intervenendo in Via Ostiense 2355 per l’incendio di 22 pulmini adibiti al trasporto scolastico.

Sul posto la 13A, l’AB13, AB 12, la 32A e l’Ab 32 più il funzionario di servizio.

Non risultano persone intossicate o ferite.