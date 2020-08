Incendi a catena a Roma, polizia locale impegnata dalla Rustica alla Pontina - Terzo Binario News

Polizia locale di Roma Capitale impegnata su più fronti per ina serie a catena di incendi che hanno riguardato diverse zone della città. Pattuglie della Lupa sono intervenute oggi pomeriggio in zona La Rustica, dove gli agenti hanno interdetto al traffico il tratto di strada tra via Montanarini e via Guttuso.

Altro sopralluogo in via Ardeatina, chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Viggiano e via della Fotografia, all’altezza del Viadotto Saragat, dove si è resa necessaria la chiusura di alcuni minuti per consentire l’intervento dei vigili del fuoco

Incendi anche in via di Trigoria e in via Pontina, al km 22.500. L’incendio che interessa via Pontina non riguarda il campo nomadi di Castel Romano.