Tufello, pitbull feroce aggredisce e morde un passante: il proprietario non lo vuole più - Terzo Binario News

È successo in via Monte Cervialto dove è intervenuta una pattuglia del commissariato Vescovio Serpentara. Il cane è stato preso in carico dai veterinari della Asl

di Stefano Marzetti

Un pitbull molto feroce ha aggredito e morso un passante oggi al Tufello, in via Monte Cervialto. Il cane era a spasso con una giovane che lo stava accudendo dopo che un suo amico, partito per una vacanza, le aveva chiesto di occuparsi dell’animale. Il cane è stato considerato molto aggressivo, inavvicinabile e praticamente ingestibile ed è per questo, secondo la ricostruzione, che la ragazza non è riuscita a impedire che si scagliasse contro il passante.

Secondo quanto testimoniato dalla giovane che aveva in carico il cane, il suo amico e proprietario del cane, una volta partito per la vacanza le ha fatto sapere che non ha intenzione di rientrare in possesso dell’animale. Sul luogo dell’aggressione si è portata una pattuglia della Volante del commissariato Vescovio-Serpentara. Agli agenti è stato raccontato il modo in cui si sono svolti i fatti. La vittima dell’attacco ha deciso di recarsi dal proprio medico curante per farsi medicare le ferite riportate. Per il pitbull è stato necessario l’intervento dei veterinari della Asl, che ha preso in carico la bestia.

(l’immagine del servizio è di Reporter Montesacro)