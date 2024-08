Inaugurato lo Sportello d’Ascolto di Cerveteri: un servizio di counseling gratuito a disposizione di tutti • Terzo Binario News

Sarà aperto tutti i lunedì dalle 16:30 alle 20 presso la Farmacia Comunale 6 in via Fontana Morella

“Un nuovo servizio completamente gratuito a disposizione di tutti che siamo orgogliosi di poter offrire alla nostra cittadinanza, prima Farmacia Comunale d’Italia ad offrire un punto di ascolto per chiunque sentisse la necessità di un aiuto perchè pensa di attraversare un momento particolare della propria vita e pensa di non farcela da solo.

Una sorta di ‘primo intervento’ per chi ha la necessità di trovare conforto, ascolto, condivisione dei propri pensieri, in particolari momenti di difficoltà: come quando si attraversa una crisi famigliare, una difficoltà lavorativa, una défaillance nella carriera scolastica, ogni qualvolta ci sentiamo dentro un tunnel e non vediamo una via d’uscita.

Negli ultimi anni purtroppo sono tanti, troppi, gli episodi accaduti non soltanto nella nostra città che ci hanno messo davanti ad un interrogativo importante: cosa possiamo fare come istituzioni e cittadini e se interventi preventivi avrebbero potuto essere d’aiuto per qualcuno. È con queste motivazioni che, dopo un lungo lavoro portato avanti insieme alla Multiservizi Caerite, e grazie alla collaborazione fondamentale dell’Amministratore Unico Remo Tagliacozzo e il Dottor Domenico Paglialunga, abbiamo inaugurato lo Sportello d’Ascolto comunale presso la Farmacia n.6, un servizio totalmente gratuito che sarà aperto ogni lunedì dalle ore 16:30 alle ore 20:00 già attivo da oggi lunedì 5 agosto”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine dell’inaugurazione dello “Sportello d’ascolto” avvenuta presso la Farmacia comunale n-6 di Via Fontana Morella a Cerveteri.

“Lo sportello d’ascolto appena attivato, che sarà curato dal personale dell’Associazione Mano Latina con figure di qualità ed elevata competenza che offrono questo servizio a titolo totalmente gratuito, permetterà di accogliere tutti coloro che hanno bisogno di essere ascoltati. Gli obiettivi del counseling sono quelli di aiutare la persona a prendere coscienza dei suoi bisogni e nella posizione umana ed esistenziale che occupa in quel momento della sua vita. Si occupa del benessere dell’individuo, mai di stati clinici o di malattie che, qualora dovessero emergere, saranno guidati dagli operatori verso le cure migliori. Gli episodi che hanno toccato drammaticamente la nostra comunità, con la scomparsa di alcuni nostri concittadini, mi hanno spinto in qualità di Sindaco, di Donna e di madre ha volere fortemente che venisse attivato questo servizio, un primo passo per creare luoghi di ascolto”.

“Chiunque avrà necessità di usufruire del servizio – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – potrà prenotarsi in una qualsiasi delle nostre farmacie comunali. Gli incontri si svolgeranno nel massimo della privacy, solamente con l’operatore in servizio, in una stanza isolata dall’ambiente circostante e a porta chiusa. Al momento lo sportello sarà aperto una volta a settimana, ma qualora ve ne fosse la necessità, insieme all’Amministratore Unico della Multiservizi Remo Tagliacozzo e al Dottor Paglialunga, siamo pronti a lavorare affinché il servizio venga ampliato ulteriormente. Intanto, non mi resta altro che augurare un buon lavoro agli operatori del servizio e a rinnovare i miei complimenti all’assessore alla Sanità Francesca Appetiti e a tutti coloro che hanno lavorato alla nascita del servizio”.