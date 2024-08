Gabrielli uomo del fare, comincia la preparazione del Cerveteri • Terzo Binario News

Ieri, lunedì 5 agosto il primo allenamento sotto il sole del Campo Galli

Nonostante fossero passate le sette della sera, sul Campo Enrico Galli di Cerveteri il sole era ancora alto e cocente ieri pomeriggio. Questo non ha però spaventato il Mister del Città di Cerveteri Andrea Gabrielli, che ieri ha condotto il primo allenamento della stagione 2024/2025.

Un po’ come fosse il primo giorno di scuola, ma di certo non per Gabrielli, che di calcio e di avventure ne ha vissute tante nella sua carriera sportiva, erano tanti i sorrisi e gli abbracci tra i calciatori, tantissimi volti nuovi ma soprattutto giovani, sbarcati in terra Etrusca già da prima che si sapesse in quale categoria avrebbero giocato i verdazzurri a settembre.

Il comunicato ufficiale della Federazione non è ancora uscito (al 5 agosto… ndr), ma oramai la notizia è praticamente certa: sarà ripescaggio e dunque ancora Campionato di Promozione.

Poco prima delle 19:30 sono tutti già in campo, al centro del campo, per le presentazioni di rito e il discorso di Andrea Gabrielli alla squadra. Come immaginabile, e chi lo conosce anche al di fuori del campo non ha bisogno di conferme, Gabrielli è stato molto diretto e sincero con i ragazzi. Senza peli sulla lingua, schietto e vero.

“Preferisco che mi diciate che di calcio non capisco nulla e che non sono un bravo allenatore, ma come uomo voglio dare ad ognuno di voi l’immagine più vera che c’è di me, di una persona che magari a volte può dire cose scomode, ma che sicuramente ve le dice in faccia”, questo uno dei passaggi fondamentali del discorso di Gabrielli.

“Come prima cosa ci tengo a ringraziare ognuno di voi per essere qui oggi – ha detto il Mister Andrea Gabrielli – siamo al 5 di agosto, in piena estate, e molti avrebbero potuto essere fuori o in vacanza e invece siete qui, con una temperatura non certo ottimale per iniziare la preparazione atletica. Vi ringrazio inoltre per aver scelto di scegliere Cerveteri sin da subito, sia chi ha confermato la propria presenza già a giugno sia ai nuovi. Quando ancora la situazione sul fronte ripescaggi era in alto mare, avevate già dato la vostra disponibilità ad esserci”.

“Quello che vi chiedo – prosegue Gabrielli nel rivolgersi ai ragazzi – è quello di mettere in campo il massimo della serietà, in ogni allenamento e in ogni partita. Da parte mia e di tutto lo staff di persone, avrete il massimo della disponibilità, della comprensione e di tutto ciò di cui avrete bisogno, sia dal lato tecnico che umano. Sarò presente per voi ogni giorno, ad ogni ora. La città dopo la delusione cocente dello scorso anno, si aspetta un anno importante, si aspetta che la squadra dia una risposta importante sul campo. E noi dobbiamo, tutti insieme, garantirgliela sudando su ogni singolo pallone. Insieme alla Dirigenza tutta e al Direttore Sportivo Valerio Gnazi abbiamo lavorato molto e sono orgoglioso della presenza di ognuno di voi. Non resta ora dunque che prepararci, correre e far sì che tifosi e città siano orgogliosi di noi”.

Attualmente il calendario per i ragazzi di Gabrielli prevede allenamenti tutti i giorni e ben 4 amichevoli che si svolgeranno entro la fine di agosto: due con le juniores, una con il Fiumicino e una a Latina. Certamente, Gabrielli farà in modo che già dai primi test la squadra rispecchi in pieno il suo credo calcistico, ovvero corsa e temperamento.