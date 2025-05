In monopattino a via Veneto con la base di una colonna romana da 30 kg, denunciato turista tedesco • Terzo Binario News

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno denunciato un turista tedesco, 24enne, per ricettazione di beni culturali.

Lo scorso pomeriggio, transitando in via Vittorio Veneto, i Carabinieri hanno notato il giovane che percorreva la strada a bordo di un monopattino a noleggio, sulla cui pedana, tra i suoi piedi, stava trasportando la base di colonna di marmo antica (40 x 20 cm di grandezza / 30 kg di peso circa) che, da immediati accertamenti presso la Soprintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma del Ministero della Cultura, è risultata catalogabile come “bene culturale di interesse storico artistico”.

I Carabinieri hanno segnalato il 24enne alla Procura della Repubblica ed hanno sequestrato la base in marmo che sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti per risalire al suo sito d’origine.