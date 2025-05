Il nuovo Ponte dei Congressi collegherà l’autostrada di Fiumicino e il quartiere dell’Eur • Terzo Binario News

Il CdA di Anas ha approvato la stipula della convenzione fra l’azienda del Gruppo FS e Roma Capitale anche per i lavori della viabilità accessoria e sistemazione delle banchine del Tevere e dell’adeguamento del Ponte della Magliana

Il Consiglio di amministrazione di Anas ha approvato la stipula della convenzione fra l’azienda del Gruppo FS e Roma Capitale per i lavori di realizzazione del Ponte dei Congressi, della viabilità accessoria e sistemazione delle banchine del Tevere e dell’adeguamento del Ponte della Magliana, come stabilito dal DPCM dell’11 giugno 2024, per un investimento di circa 300 milioni di euro.

Il Cda ha verificato e approvato anche l’aggiornamento del progetto definitivo, per il contestuale avvio delle attività.

Il Ponte dei Congressi collegherà l’autostrada di Fiumicino e il quartiere dell’Eur. L’obiettivo dei lavori è la riabilitazione di una parte significativa della valle del Tevere. Il progetto infrastrutturale e quello ambientale fanno parte di un intervento integrato volto a recuperare un luogo fondamentale per la città costituito dalle banchine del Tevere nel tratto compreso tra il Ponte della Magliana ed il Nuovo Ponte dei Congressi.

Il cuore dell’intervento comprende la realizzazione di un nuovo tracciato stradale, il miglioramento e l’adeguamento della viabilità laterale alla nuova infrastruttura, la costruzione di una nuova area ciclopedonale e del Parco Fluviale del Tevere circostante la zona.