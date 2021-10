In fiamme circa 5 ettari tra sterpi e macchia mediterranea a Civitavecchia - Terzo Binario News

Nonostante il sensibile abbassamento delle temperature continuano ad insistere gli incendi di sterpaglie.

Questo pomeriggio verso le ore 13.30 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati impegnati in via Andrea Moneta per l’ennesimo incendio sterpi e macchia mediterranea.

I Vvf sono giunti sul posto con la 17A e l’ausilio dell’autobotte AB17. Visto il grande fronte di fuoco si è reso necessario l’intervento della squadra 26A e autobotte AB34. A causa del vento il fuoco è arrivato a quattro baracche adibite a ricovero attrezzi, adiacenti a delle abitazioni messe in sicurezza dagli uomini della Bonifazi.

Vista la grande mole di fumo, è giunto sul posto anche il TA, carro che trasporta gli autorespiratori per agevolare la respirazione degli operatori nel fumo. Grazie all’operato dei Vigili del fuoco non si è permesso al fronte di fuoco di arrivare alle numerose abitazioni presenti nelle immediate vicinanze.

Sono bruciati circa 5 ettari tra sterpi e macchia mediterranea. Sul posto erano presenti anche tre moduli antincendio della protezione civile di Civitavecchia.