Norma Cossetto ricordata il 5 ottobre a Civitavecchia - Terzo Binario News

“Si svolgerà il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 11.00, presso il Parco Martiri delle Foibe – Via Rodolfo Morandi in Civitavecchia, “Una rosa per Norma Cossetto”, manifestazione, giunta alla terza edizione, promossa dal locale Comitato 10 Febbraio che, quest’anno, si svolgerà in 170 città italiane ed estere, con la collaborazione della sezione dell’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia.

L’evento ha il patrocinio gratuito dell’Amministrazione Comunale e, nell’auspicare che sia condiviso da tutti, andando oltre gli schieramenti politici, sono stati invitati a presenziare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, le associazioni locali, gli Istituti scolastici e la cittadinanza tutta.

Invitiamo tutti a partecipare alla cerimonia – dichiarano gli organizzatori del Comitato 10 Febbraio e dell’ANSI -, con la quale vogliono ricordare il sacrificio di Norma Cossetto, Medaglia d’Oro al Merito Civile conferita dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio CIAMPI nel 2005, giovane studentessa istriana che, nel 1943, venne sequestrata, seviziata, violentata e gettata ancora viva in una foiba dai partigiani di Tito. Deporremo un fiore e racconteremo ai partecipanti la vita e l’eroica fine di questa “Luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio”.

Da sottolineare che, quest’anno, la cerimonia assume una maggiore rilevanza per la nostra città, in quanto si svolge nei pressi dell’anfiteatro intitolato lo scorso anno dall’amministrazione comunale a “Norma Cossetto”.

Comitato 10 Febbraio