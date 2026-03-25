Conad Nord Ovest a Ladispoli per l’appuntamento “Come Stanno I Ragazzi?” del progetto scuola di Fondazione Conad ETS • Terzo Binario News

Conad Nord Ovest ha partecipato oggi al nuovo appuntamento dell’edizione 2025–2026 del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS, prendendo parte alla diretta nazionale in live streaming “Come stanno i ragazzi? Il benessere psico-sociale delle nuove generazioni”, realizzata da Unisona Live.

Presso l’ISIS Giuseppe Di Vittorio di Ladispoli, 75 studenti hanno seguito l’incontro insieme a docenti ed esperti, partecipando a una mattinata di riflessione su un tema sempre più centrale nella vita dei giovani: il benessere psico-sociale, tra fragilità emotive, pressioni sociali e nuove dinamiche relazionali.

La mattinata si è aperta con i saluti istituzionali di Margherita Frappa, Assessora alla Cultura e all’Istruzione. A seguire l’intervento di Alessandro Moriconi, Socio del territorio e VicePresidente di Conad Nord Ovest, insieme a Ivano Iacomelli, Direttore Area Soci Lazio di Conad Nord Ovest, che, hanno ribadito l’impegno della Cooperativa nel sostenere percorsi educativi dedicati alle nuove generazioni. A dare il loro contributo alla mattinata anche la Dott.ssa Alessandra Pecorelli, psicologa e psicoterapeuta dello Spazio-Ascolto dell’ISIS G. Di Vittorio, insieme a Simone Saracino, psicologo e psicoterapeuta Multidisciplinare di Comunità Incontro ETS, presente a scuola insieme a due ragazzi che hanno contribuito con una loro testimonianza.

La diretta nazionale ha coinvolto complessivamente 25.500 studenti di 249 scuole secondarie di secondo grado da tutta Italia e ha visto la partecipazione di Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, presidente della Fondazione Minotauro e tra i principali esperti italiani di adolescenza, Germano Lanzoni, attore e autore, e del gruppo Youth Advisory Board (YAB) di UNICEF, con il contributo di Maddalena Grechi, esperta di partecipazione giovanile dell’Ufficio regionale UNICEF per l’Europa e l’Asia Centrale. La conduzione è stata affidata alla giornalista Alessandra Tedesco di Radio 24 – Il Sole 24 Ore.

Al centro dell’incontro, il benessere psicosociale come dimensione fondamentale del percorso educativo: non solo assenza di disagio, ma capacità di riconoscere le proprie emozioni, costruire relazioni positive e sviluppare strumenti per affrontare le difficoltà. Un approccio che valorizza il ruolo della scuola come spazio di ascolto e crescita, in dialogo costante con famiglie e territorio.

Durante la diretta, gli studenti sono stati coinvolti attivamente attraverso live poll e un questionario finale curato da Ipsos, i cui risultati contribuiranno a un osservatorio nazionale sul rapporto tra giovani, benessere e relazioni, che sarà presentato nell’evento conclusivo dell’anno scolastico promosso da Fondazione Conad ETS.

«La scuola è il primo luogo in cui si formano non solo le competenze, ma anche il senso della responsabilità e della convivenza civile» – ha dichiarato Maria Cristina Alfieri, Segretario Generale e Direttrice di Fondazione Conad ETS. «Investire nel benessere psicosociale delle nuove generazioni significa accompagnare ragazze e ragazzi a comprendere le proprie emozioni, riconoscere le fragilità e sviluppare strumenti per affrontarle. È fondamentale costruire contesti educativi capaci di ascoltare, accogliere e orientare, in cui i giovani possano sentirsi riconosciuti e non lasciati soli».

«Mi preme ringraziare prima di tutto la scuola per l’ospitalità e la disponibilità ad accogliere questa iniziativa, permettendo ai ragazzi di confrontarsi su argomenti così importanti per la loro età. Per Conad Nord Ovest e per noi Soci essere presenti accanto alle scuole significa investire concretamente nel futuro delle nostre comunità.» – ha dichiarato Alessandro Moriconi VicePresidente di Conad Nord Ovest, anche a nome degli altri Soci del territorio. «Crediamo che promuovere il benessere dei giovani significhi sostenere la loro crescita non solo dal punto di vista formativo, ma anche umano e relazionale. Offrire ai ragazzi occasioni di confronto come questa, li aiuta a sviluppare maggiore consapevolezza di sé, a costruire relazioni più sane e a sentirsi parte attiva della comunità. È così che, tutti insieme, possiamo contribuire alla crescita di territori più inclusivi, attenti e capaci di ascoltare.»

Il Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS, realizzato in collaborazione con Unisona APS e patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, proseguirà nei prossimi mesi con un incontro dedicato al benessere psico-sociale delle nuove generazioni e si concluderà ad aprile con l’evento finale “Pagine di legalità”, a cura di Fondazione Scintille di Futuro.

Conad Nord Ovest conferma così il proprio impegno a favore della formazione e della crescita delle nuove generazioni, in coerenza con la strategia di sostenibilità “Sosteniamo il Futuro”, che guida l’azione del sistema Conad nella creazione di valore condiviso per i territori, le comunità e le persone. Nel tempo, la Cooperativa ha sviluppato una collaborazione strutturata con il mondo della scuola, promuovendo progetti educativi e culturali come Scrittori di Classe Conad, Insieme per la Scuola e numerose iniziative dedicate alla cittadinanza attiva e alla responsabilità sociale.

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5,51 miliardi di euro. I territori in cui opera con 342 soci imprenditori e 19 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 24,3%, Piemonte, con quota di mercato al 6,1%, Liguria, con quota di mercato al 11,2%, Provincia di Mantova con una quota di mercato del 6,4%, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,6%, Toscana, con quota di mercato al 15,5%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,4% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 18,9%. Conad Nord Ovest conta 588 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 515.270 mq di superficie.

Fondazione Conad ETS è un ente del terzo settore istituito per volontà di Conad, prima insegna italiana della Grande Distribuzione. Nasce per mettere a fattor comune le iniziative di sostenibilità sociale e ambientale sostenute dalle 5 Cooperative associate a Conad (Conad Nord Ovest, Conad Centro Nord, CIA-Commercianti Indipendenti Associati, Conad Adriatico, PAC 2000A) sui territori di riferimento, valorizzandole e sviluppandone di nuove su scala nazionale. La finalità della Fondazione è filantropica: obiettivo di ogni intervento è l’impegno per il bene comune, il supporto alle comunità, la promozione di una cultura di sistema. https://www.fondazioneconadets.it/

Fondazione Conad ETS per la Scuola – “Sostenere le nuove generazioni significa sostenere il futuro”. Su questo principio ispiratore poggia il lavoro della Fondazione che prosegue quello delle realtà Conad territoriali e nazionali: attraverso iniziative come Insieme per la scuola e Scrittori di Classe, negli ultimi dieci anni le Cooperative Conad hanno donato alle scuole italiane oltre 337mila premi in attrezzature informatiche e materiali didattici, per un valore complessivo di oltre 42 milioni di euro, coinvolgendo circa 4 milioni di alunni e 200mila classi. Il Progetto Scuola, realizzato con Unisona e arrivato alla sua quarta edizione dopo aver raggiunto negli ultimi tre anni 500mila ragazzi appartenenti a più di 3.000 istituti superiori, consente agli studenti di tutta Italia di accedere gratuitamente a un ciclo di quattro incontri in live streaming su tematiche di grande attualità, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle emergenze sociali in atto. Dal Progetto Scuola è nata inoltre come spin off l’iniziativa ‘Pagine di legalità, esempi di cittadinanza’ organizzata con Fondazione Scintille di Futuro, presieduta da Pietro Grasso. Un programma di webinar formativi dedicati agli insegnati delle scuole superiori di tutta Italia per fornire ai docenti gli strumenti necessari ad affrontare nelle classi un percorso di educazione alla legalità. Il programma si chiude poi con un incontro in live streaming tra gli studenti e il Presidente Grasso.

Unisona Live produce e distribuisce contenuti culturali, iniziative educative live, film e spettacoli, sia attraverso la propria rete di centinaia di sale cinematografiche diffuse in tutta Italia, sia mediante la trasmissione live streaming. Grazie al materiale didattico di preparazione, ogni iniziativa diventa un’occasione per avviare percorsi di approfondimento fuori e dentro la scuola; l’obiettivo è quello di facilitare una presa di coscienza generale sui grandi temi d’attualità. https://www.unisonalive.it