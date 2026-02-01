Il Tolfa vince 2-0 il derby monte-mare • Terzo Binario News

Superato il Santa Marinella con le reti di Manuel Vittorini e Colace

Tolfa: De Clementi, Selvaggio, Ficorella, Quinti (35’st Lanari), Colace, Salvato, Manuel Vittorini, Nuti, Bernardini (43’st Miguel Vittorini), Pasquini (43’st Monteneri), Converso. A disp. Di Camillo, Roccisano, Benedetti, Bevilacqua, Costa, Paolessi. All. Emiliano Cafarelli.

Santa Marinella: Coronas, Luchetti (33’st Mariani), Altamura, Cuomo (23’st Di Pofi), Gallitano, Galluzzo (14’st Arseni), Tabarini (1’st Brutti), Del Mastro, Cerroni, Casaccia (12’st Tranquilli), Scala. A disp. Artegiani, Astorelli, Salis, Vitali. All. Daniele Fracassa.

Arbitro Lorenzo Losciale di Roma 1.

Reti: 31’pt Manuel Vittorini, 33’st Colace.

(foto Nicoletta Vittori) Il derby monte-mare resta in colina perché a vincere è stato il Tolfa per 2-0 sul Santa Marinella.

Allo Scoponi si è giocata la quarta giornata di ritorno del girone A di Promozione, nella quale i collinari – grazie a questo successo, provano a rilanciarsi mentre i santamarinellesi vedono allontanarsi il terzo posto, ora distante 5 lunghezze.

Il richiamo della Pacifica per la sfida al comune confinante è irresistibile e la gara non tradisce le attese.

Infatti c’è di tutto, gol, reti annullate, polemiche. Però tutto nella massima correttezza, con una buona presenza di sostenitori santamarinellesi saliti in collina. Mister Emiliano Cafarelli prepara la sfida con attenzione, andando a sacrificare anche un pezzo da novanta come capitan Marco Roccisano. Il piano di gioco però è quello giusto che posta al vantaggio firmato dal solito Manuel Vittorini e amministrato nella ripresa. Va tuttavia riconosciuto all’undici di Daniele Fracassa non solo di non aver mai mollato ma soprattutto di aver tentato di recuperare una partita nelle mani degli avversari. A sbloccare la sfida, come annunciato è l’ex numero 7 del Civitavecchia che piazza la palla all’incrocio dei pali direttamente da calcio di punizione al 31’ del primo tempo. Alla fine del parziale situazione analoga con giallo finale. Calcio di punizione di Manuel Vittorini che prende lo specchio della porta, Coronas respinge, arriva di gran carriera Bernardini che insacca ma l’arbitro Lorenzo Losciale di Roma 1 forse nella fretta di fischiare, non aspetta lo sviluppo dell’azione facendo arrabbiare non poco pubblico e tifoseria di casa. Nella ripresa comunque il raddoppio arriva lo stesso sugli sviluppi di un calcio d’angolo. In questo caso a trovare la via della rete è stato Colace, per il 2-0 che poi non cambierà più fino alla fine. A segnare, colui che dall’inizio ha preso il posto di Roccisano. Da segnalare che sul fronte santamarinellese Tabarini dopo aver giocato nel primo tempo non è rientrato nella ripresa, al suo posto è entrato Brutti con la società che ha puntualizzato: «Da parte nostra, abbiamo disputato un ottimo primo tempo, per poi calare nella ripresa. Probabilmente ciò è dipeso dalla sostituzione di Tabarini, uscito per noie muscolari, e per altri calciatori non al meglio della condizione che hanno costretto il tecnico a dei cambi forzati».

Dunque in una classifica che si sta sgranando, il Santa Marinella scivola in sesta posizione: primo è il Palidoro con 50 punti, seconda la Falisca Cimina a 43, terzo il Pianoscarano con 37 punti, Campagnano quarto a 34, Ladispoli quinto a 32 e rossoblù sesti a 32. A 31 c’è la coppia composta da Tolfa e Cerveteri.