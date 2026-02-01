Tragedia a Santa Severa: resta schiacciato dal mezzo sotto cui stava lavorando • Terzo Binario News

La vittima un 77enne del posto, intervento di pompieri e Misericordia

Tragedia a Santa Severa dove un 77enne è rimasto schiacciato dallo stesso mezzo sotto cui stava lavorando.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio intorno alle 15.30 nei pressi di un’azienda agricola situata sull’Aurelia fra Santa Marinella e Santa Severa vicina alle serre dismesse dello svincolo autostradale.

Qui, alcuni passanti hanno notato una persona immobile sotto l’autocarro. Chiamati i soccorsi, sono giunti sul posto sia i Vigili del Fuoco che l’ambulanza e il medico della Misericordia.

I pompieri hanno rimosso il mezzo per consentire ai sanitari di praticare il massaggio cardiaco, durato più di 25 minuti ma non c’è stato niente da fare.

L’ipotesi è che il mezzo abbia perso il freno investendo il 77enne rimasto sotto. Verosimile che sia morto sul colpo.