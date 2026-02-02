Turismo, a Tolfa continuano gli incontri della Cittaslow Academy • Terzo Binario News

Appuntamento domani 3 febbraio alle 17.30 al Polo Culturale

Terzo appuntamento per la Cittaslow Academy a Tolfa. Domani, martedì 3 febbraio sempre al Polo Culturale e sempre alle 17,30, ci sarà l’incontro che vede protagonista un giovane storico locale Gianmarco Canestrari, autore di recente del catalogo “Chiese e Santuari dei Monti della Tolfa”, con lui anche la sindaca Stefania Bentivoglio e il consigliere comunale con delega al turismo e ai rapporti col porto Tiziano Tedesco.

Il corso iniziato a gennaio si articola in tre moduli per un totale di 16 incontri fino ad aprile, a volte sia on line che in presenza altre volte solo on line. Per chi desiderasse seguire l’incontro di domani da remoto, di seguito il link Zoom: Argomento: Cittaslow Academy – Tolfa 03.02.2026 Ora: 3 feb 2026 17:30 Roma Entra nella riunione in Zoom

https://us02web.zoom.us/j/87356363706?pwd=I3ScdcwcewXv48rj7xJjRicqLrymMh.1

ID riunione: 873 5636 3706 Codice d’accesso: 881697. Prossima riunione, la quarta, il 12 febbraio, stesso luogo stessa ora.

Parte degli incontri sarà dedicata alla realizzazione di un percorso di accompagnamento della comunità locale verso una professionalizzazione turistica, ovvero: Accoglienza turistica a Tolfa: hotel, B&B, affittacamere, ostelli, agriturismi. Servizi turistici a Tolfa: guide turistiche, associazioni, servizio taxi, ristorazione, botteghe e artigianato. Ippoturismo a Tolfa. Outdoor a Tolfa: walking e biking. Offerta artistico-culturale a Tolfa: musei, chiese, attrazioni culturali.

Il corso prevede pure lo sviluppo di competenze specifiche sullo sviluppo turistico dell’offerta locale: capacity building atta all’immediato inserimento nel mercato del lavoro, ovvero: I turismi slow e della sostenibilità. Costruire un prodotto d’area: Tecniche di narrazione identitaria del territorio e strumenti di interpretazione del patrimonio (storytelling, mappe, audio itinerari). Opportunità locali di slow tourism: outdoor con incontri pratici sul campo

Realizzare pacchetti turistici slow per Tolfa Come si costruisce un pacchetto: durata, servizi, prezzo. Comunicare e vendere il prodotto. Branding territoriale, canali di vendita, come impostare un piano marketing per un piccolo borgo.

Uno degli appuntamenti sarà un Eductour, una visita all’esperienza pilota del Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna con un cammino di successo che collega Italia e Svizzera: la Via Spluga.