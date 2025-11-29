Il Tolfa a Capranica per mantenere il passo • Terzo Binario News

Tolfa a Capranica in cerca di continuità. Oggi alle 14.30 i biancorossi saranno impegnati sul sintetico Morera del comune falisco contro l’atletico per l’11esima giornata del girone A di Promozione, a cui serve proseguire nella striscia di risultati positivi che dura da quattro giornate.

In queste ultime infatti sono arrivati tre successi e un pari in quel di ponte Marconi contro il Fonte Meravigliosa – che grida vendetta – altrimenti la classifica, sicuramente meno preoccupante di un mese fa, sarebbe stata ancora migliore.

Per adesso i punti in graduatoria dei collinari sono 15 come il Cerveteri con la vetta, occupata dal Borgo Palidoro, lontana 11 lunghezze. Per quanto concerne il Capranica invece i punto sono 10, con l’obiettivo di rimanere in categoria.

Così mister Michele Micheli nel pre-gara: «Ci attende un undici di categoria – ammette l’allenatore – pericoloso, che schiera ottime singolarità. Dobbiamo continuare su questa linea convinti di poter vincere avvicinandoci così alle posizioni di vertice. È importante che i risultati proseguano, così come le prestazioni di qualità che stanno portando punti». Intanto però alla Pacifica si devono fare i conti con alcune assenze come quelle di Ficorella e Converso, mentre Christian Vittorini non è al massimo ed è in dubbio. Gli altri sono tutti disponibili.

Se in attacco grossi problemi non si sono mai manifestati, con le bocche da fuoco rappresentate da Manuel Vittorini e Giovanni Bernardini – che tanto bene stanno facendo sotto porta – la difesa si sta pian piano solidificando concedendo sempre meno reti agli avversari, segno di un assetto ritrovato che con il recupero definitivo di Marco Roccisano troverà ancora maggiore consistenza.

Tra l’altro, il calendario regala un turno propizio alle inseguitrici delle battistrada, impegnate in una serie di scontri diretti. Infatti la capolista Palidoro si reca a Campagnano, la Cimina Falisca è ospite del Grifone e infine l’Olimpus attende il Santa Marinella: insomma, se il Tolfa tornasse da Capranica con un punti pesanti, otterrebbe un accorciamento delle distanze non indifferente. Ma tutto è nelle mani, o meglio nei piedi di Marco Bevialcqua e compagni, chiamati a una prova di maturità.