Promozione, Santa Marinella ospite dell’Olimpus • Terzo Binario News

Santa Marinella ospite dell’Olimpus alle 11, per l’11esima giornata del girone A di Promozione. Un gara insidiosa per i rossoblù, che si recano sul sintetico del Gentili alla Giustiniana dove la compagine di casa – novità per il raggruppamento A – ha costruito buona partite dei successi di questo inizio di stagione.

Infatti i romani hanno totalizzato 5 vittorie e 4 pareggi nelle dieci giornate trascorse dopo un inizio folgorante. Poi un rallentamento che però non ha compromesso l’ottima posizione di classifica visto che occupano la quinta posizione con 16 punti come il Pianoscarano. Insomma una gara tosta per i santamarinellesi, che nelle ultime giornate ha dato segnali di risveglio.

Infatti il 2-2 interno di domenica scorsa con svantaggio, rimonta, sorpasso e follia finale che ha regalato un rigore agli etruschi, ha mostrato come la compagine di Daniele Fracassa sta trovando la quadra giusta.

A questo va aggiunto il rientro in campo di Peppe Tabarini che, pur senza i 90’ nelle gambe, può essere l’arma giusta da utilizzare a partita in corso. Per contro, una bella tegola l’infortunio alla spalla di capitan Alessio Gallitano, che allo stesso arto aveva accusato una lesione nella gara esterna di Ladispoli. Però adesso le soluzioni davanti ci sono, la mediana presenta soluzioni diverse mentre sembra proprio la difesa il reparto in maggiore difficoltà, ora per via dell’assenza di Gallitano poi perché se si fa retrocedere Caforio come centrale, si perde in esperienza nella zona nevralgica.

Infine mano pesante del giudice sportivo nei confronti del portiere del Santa Marinella 1947 Simone Notari. Questi infatti è stato sanzionato con la squalifica per tre gare effettive. Nonostante fosse in panchina, Notari si è visto infliggere una sanzione così pesante “per aver pronunciato espressioni blasfeme e, alla notifica del provvedimento, aver rivolto all’arbitro espressioni irrispettose”. Infatti il numero 12 è stato allontanato dalla panchina nel secondo tempo di Santa Marinella-Tarquinia di domenica scorsa allo stadio Fronti.