Pd Tolfa: "Incredibile che 2 consiglieri di maggioranza chiedano ancora l'intervento di Città Metropolitana sui dissesti stradali" • Terzo Binario News

Per la segreteria del partito “la mozione è sconcertante perchè arriva dopo il proficuo incontro ad hoc tenutosi coi tecnici e la sindaca”

Intervento della Segreteria Pd Tolfa:

“Nel prossimo Consiglio comunale sarà discussa una mozione presentata da due consiglieri della maggioranza Bentivoglio, che chiedono nuovamente l’intervento di Città Metropolitana sui dissesti stradali.

Una richiesta che lascia sconcertati, perché arriva dopo un incontro istituzionale ufficiale – promosso dal PD Tolfa e avvenuto con la partecipazione della Sindaca – durante il quale Città Metropolitana ha già fornito aggiornamenti tecnici, assunto impegni e avviato le procedure necessarie su tutte le criticità.

Non solo. Durante quell’incontro Città Metropolitana si è impegnata anche a velocizzare l’iter di declassificazione della strada che iparte dalla Piazza Vecchia, un passaggio indispensabile per poterla trasferire al Comune di Tolfa.

Una procedura che l’amministrazione comunale avrebbe dovuto avviare vent’anni fa, per i lunghi tempi burocratici che richiede. Ma quando manca la lungimiranza…

Questa accelerazione permette al Comune di Tolfa di completare e finanziare un intervento collegato al progetto PNRR, che non era nemmeno previsto nel progetto iniziale: un aiuto concreto che dimostra quanto l’ente metropolitano si stia facendo carico anche delle inefficienze storiche del Comune.

È difficile non interpretare questa mozione come

strumentale e soprattutto come un atto istituzionalmente irrispettoso :

– verso i dirigenti e i politici Città Metropolitana; irrispettoso verso la minoranza, che ha lavorato con serietà per aprire quel dialogo

e irrispettoso verso la cittadinanza e che, soprattutto, contraddice la stessa Sindaca, che in quell’incontro aveva confermato la necessità di coinvolgere la Regione, una linea che il PD ha tradotto in una mozione già depositata.

La domanda, allora, è inevitabile: la Sindaca è d’accordo con questa scelta della sua maggioranza o non è in grado di garantirle una direzione politica? Perché, in entrambi i casi, emerge una maggioranza confusa, inconcludente e pronta a contraddire se stessa pur di mettere una firma su un atto inutile e ripetitivo.

Chiedere oggi a Città Metropolitana ciò che è già stato definito significa due cose: – o non si conoscono gli impegni presi, – oppure si finge di non conoscerli per tentare un’operazione di visibilità.

In ogni caso, i problemi reali della comunità non sono la loro priorità dell’amministrazione Bentivoglio.

Questa maggioranza, ogni volta che apre bocca, riesce solo a complicare ciò che altri stanno cercando di risolvere. Una maggioranza che insegna a tutti come NON si governa: senza visione, senza coerenza e senza il minimo rispetto degli impegni presi. Si muovono a tentoni, smentiscono se stessi, ignorano le istituzioni e trasformano ogni occasione in un’occasione mancata”.