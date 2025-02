Il Santa Marinella vuole evitare scherzi a Civita Castellana • Terzo Binario News

Anticipo dei rossoblù oggi alle 14,30, domani il Tolfa ospita il Capranica

(foto Alessio De Luca) – Il carnevale di Civita Castellana fa anticipare ad oggi la sfida fra i civitonici del Jfc con il Santa Marinella. Squadre in campo alle 14.30. Domani è prevista la sfilata e per evitare un rinvio si è optato per l’anticipo della quarta di ritorno del girone A di Promozione. Invece il Tolfa scende in campo normalmente domenica alle 15 allo Scoponi dove se la vedrà con l’Atletico Capranica.

Anche se è passata una settimana, gli occhi e la testa sono Peppe Tabarini, perché la sua assenza giocoforza condiziona tutta la squadra sia numericamente che tatticamente.

È imminente il responso della risonanza magnetica a cui si è sottoposto, con mister Daniele Fracassa costretto a cambiare l’assetto dell’attacco.

«Il ginocchio di Peppe non si è gonfiato subito dopo lo scontro – racconta l’allenatore – ma la sera e ad oggi è già sgonfio. Il sogno è di riaverlo in campo per il finale di stagione. Più che un’ipotesi, è una speranza. E quindi cambieremo lo schieramento offensivo».

Dunque dentro un’altra punta pesante come Francesco Brutti al fianco di Samuele Cerroni che con Simone Trincia andrà a comporre un 4-3-1-2. «I due centravanti possono fare grandi cose assieme. A questa soluzione si lavorava da tempo ma adesso è diventata una necessità. Il vantaggio è quello di non partire da zero ma bisogna adeguarsi».

Per la trasferta civitonica il guaio grosso in realtà è in mediana dove è emergenza per le assenze. Infatti mancano Lorenzo Orlando, all’ultimo turno di squalifica da scontare, Jacopo Gaudenzi bloccato da problemi di lavoro, Valerio Gentili ancora infortunato, e rischia di non farcela nemmeno Riccardo Serpieri. Alessandro Caforio torna in retroguardia e ci sono Paolo Polidori e Flavio Zagami influenzati. «Inutile nasconderci, il momento della stagione è critico. La sfida con la Jfc rappresenta un crocevia della stagione. Dobbiamo partire forte, senza sbagliare. Loro vengono da 7 punti conquistati nelle ultime tre gare sono in fiducia. Giocano su di un campaccio in terra battuta grande ma è un problema secondario. Il Grifone sotto di noi incalza e le nostre inseguitrici sono impegnate in turni favorevoli quindi dipende solo da noi» la conclusione di Fracassa.

A proposito di concorrenti, fra queste c’è il Tolfa anche se la sconfitta di Ostia con la Pescatori ha fatto scivolare i collinari a –5 dai santamarinellesi (a -3 dal Grifone e -1 dall’Ostiantica). Anche alla Pacifica qualche problema di formazione c’è per la sfida di domani dello Scoponi contro l’Atletico Capranica delle 15. Gianluca Nuti è stato nuovamente operato giovedì e tornerà fra un mese. Rientra Edoardo Fagioli, che si è allenato sempre ma forse non partirà dall’inizio. «Vediamo come gestirlo – commenta mister Roberto Macaluso – ipotizzando di farlo partire dalla panchina». Gli altri, escluso Andrea Quinti, ci sono tutti compreso Damiano Pasquini. Soffre di un fastidio al flessore Danilo Boriello. «L’undici cimino fa più punti in trasferta che in casa e vengono da una vittoria. Sono giovani e gli sono rientrati diversi elementi e immagino le solite complicazioni che ingenera chi viene a giocare da noi coprendosi. Per ridisegnare la formazione, posso contare su Valerio Marziantonio, giocatore tecnico e duttile che si adatta, Valerio Imperiale sta migliorando. Insomma, dobbiamo fare il nostro».